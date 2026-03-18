сегодня в 15:26

В Мытищах вдова бойца учит школьников плести сети для СВО

Школьники в Мытищах 17 марта присоединились к плетению маскировочных сетей для участников специальной военной операции под руководством вдовы погибшего военнослужащего Екатерины Громовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №36 «Новые горизонты» ученики участвуют в волонтерском проекте «Знай, я всегда рядом». Под руководством куратора проекта Екатерины Громовой ребята изготавливают маскировочные сети для бойцов специальной военной операции.

Екатерина Громова — вдова погибшего военнослужащего. Она подчеркнула, что хорошо понимает, насколько важна поддержка тех, кто сегодня защищает страну.

«На личном примере моего мужа и нашей семьи я стараюсь воспитывать в детях патриотизм и любовь к Родине. Значимость сетей для бойцов очень велика. Маскировочные сети применяются в большом количестве», — подчеркнула Екатерина.

Благодаря инициативе и участию школьников сети-основы и спанбонд разных оттенков превращаются в камуфляж, который направляют на передовую для защиты техники и личного состава.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что волонтеры в округе являются большой движущей силой добрых дел. Она добавила, что добровольчество объединяет людей, позволяя каждому внести вклад в общее дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.