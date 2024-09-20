В Мытищах ускорен мобильный интернет

Сотни тысяч жителей Мытищ и поселков округа уже испытали новую скорость мобильного интернета и заметили скорость, выросшую в среднем на 60%.

В зону действия базовых станций вошли не только жилые районы Мытищ, но и школы, музей Метровагонмаша, конный центр, храмы и другие социальные объекты. Равномерное покрытие и быструю передачу рядом с этими локациями обеспечивают высокочастотные диапазоны стандарта 4G, включая LTE-2600.

Базовые станции также были запущены в деревнях и поселках городского округа Мытищи: Фелисово, Михалево, Румянцево, Протасово, Грибки, Большая Черная, Ларево и других.

«В городском округе проживает больше 300 тыс. человек, и каждому из них важно оставаться на связи круглосуточно. При выборе локаций для строительства базовых станций мы учли множество факторов, включая плотность числа жителей ближайших населенных пунктов и нагрузку на сеть, чтобы использовать все возможности современного оборудования. Это позволило нам увеличить максимальную скорость мобильного интернета до 585 Мбит/с», — поделился директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Андрей Абрамов.

Известно, что на сегодняшний день более 700 тыс. жителей Подмосковья имеют доступ к более высоким мобильным скоростям.