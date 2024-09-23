В Мытищах торжественно открыли Перловский пруд после реконструкции

В Мытищах завершилась реконструкция Перловского пруда. В день торжественного открытия в пруд выпустили рыбу и моллюсков — карпа и белого амура нескольких размеров, а также вьюна и перловицу, что весьма символично для этого микрорайона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эти виды рыб и моллюсков миролюбивые, позволят создать необходимые условия в пруду, а также помогать бороться с лишней растительностью. Также было проведено дополнительное озеленение сквера у пруда. Вместе с жителями высадили молодые туи, яблони и сирень.

В летний период благоустройства на Перловском пруду провели масштабные комплексные работы. Непосредственно на водоеме проведено углубление, переработано дно с обустройством зимовальных ям для рыбы, установлен фонтан. Береговая зона ограничена шпунтом из лиственницы.

В рамках благоустройства обновлена дорожно-тропиночная сеть, установлены комфортные парковые диваны, преобразились набережная, причал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.