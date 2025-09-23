В Мытищах стартует сезон подачи заявок на получение муниципальных субсидий

В городском округе Мытищи ежегодно увеличивается количество организаций, состоящих в реестре социальных предприятий. В 2025 году прирост составил 25%. Растет и число социально ориентированных некоммерческих организаций: +32% в сравнении с прошлым годом. Такой положительной динамике способствует ряд мер поддержки, который оказывается администрацией муниципалитета.

«На сегодняшний день в округе функционируют 78 социальных предприятий и 103 социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Со своей стороны мы оказываем поддержку нашему бизнесу, реализуя различные программы», — отметила на оперативном совещании глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Первая субсидия действует для социальных предприятий. В рамках конкурсного отбора компенсируется 100% затрат (до 400 тыс. рублей на одного хозяйствующего субъекта).

Компенсации подлежат:

аренда, коммунальные платежи, ремонт;

сырье, расходные материалы;

ярмарочно-выставочные мероприятия;

оборудование, мебель и инвентарь.

Подача заявок осуществляется с 1 октября по 3 ноября 2025 года. Получить субсидию могут субъекты МСП, находящиеся в реестре социальных предприятий, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории г. о. Мытищи.

На получение второй субсидии могут претендовать социально ориентированные некоммерческие организации. Компенсируется также 100% затрат на общую сумму до 200 тыс. рублей, в их числе:

аренда, коммунальные платежи;

оборудование, расходные материалы;

мероприятия;

обучение сотрудников.

Срок подачи заявок — с 27 октября по 28 ноября.

Заявки на участие подаются через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки «Электронный бюджет».

При возникновении вопросов в оформлении документации предприниматели могут обратиться в управление социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи по телефону: 8 (495) 581-61-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.