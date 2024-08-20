В Мытищах стартует новый творческий сезон

31 августа 12:00–15:00 различные творческие мероприятия пройдут в ЦК «Подмосковье» мкр. п.Пироговский, ул. Пионерская, стр. 2; ДК «Пироговский» д. Пирогово, ул. Школьная, 2А; ДК «Манюхинский» д. Манюхино, д. 55 ДК «Клязьма»; п. Туристический Пансионат «Клязьминское водохранилище», Сорокинское шоссе, стр. 5; ДК «Жостовский» д. Жостово, ул. Живописная, д. 2 «Сорокинский клуб»; д. Сорокино, ул. Центральная, д. 72 ДК «Поведники»; п. Поведники, ул, Центральная, стр. 5 ДК «Бородино» (Беляниново); д. Беляниново, ул. Центральная, д. 34 ДК «Бородино» (Мытищи Лайт); Осташковское шоссе, д. 22, к.3, пом.6 ЦКД «Марфино»; с. Марфино, ул. Ильинская, стр. 28 ДК «Новосельцево»; д. Новосельцево, ул. Центральная, стр. 83 ДК «Красная горка»; д. Красная Горка, ул. Светлая, д. 16 ДК «Протасово»; д. Протасово, ул. Камышовая, стр. 16А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал Воробьев.