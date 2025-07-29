В Мытищах стартовал ремонт первого корпуса школы № 14

Значительные обновления ждут корпус школы № 14 на улице Шараповской в Мытищах. Встречу с жителями микрорайона провел заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров. Также на встрече присутствовали представители депутатского корпуса, представители подрядчика и родители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На первом этапе будет проведено благоустройство прилегающей территории, асфальтирование проездов, ремонт стадиона, на котором будет постелено новое резиновое покрытие, установлены новое спортивное оборудование, скамейки. Также замене подлежит система освещения. Все работы по благоустройству будут завершены до 1 сентября.

Вторым этапом станет капитальный ремонт спортивного зала. Работы здесь уже начались. Завершить их планируют в мае следующего года. В дальнейших планах — капитальный ремонт и самого здания школы.

В будущем, когда все работы будут завершены, микрорайон станет еще более привлекательным местом для проживания и обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

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