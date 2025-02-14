В Мытищах состоялся муниципальный форум «Управдом»

В администрации городского округа Мытищи прошел ежеквартальный муниципальный форум «Управдом» с участием председателей и членов советов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одной из главных тем стало проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Мытищи. Жителям рассказали о проведенных работах на территории г. о. Мытищи, планах на 2025 год и формировании краткосрочной программы на 2026–2028 гг.

Кроме того, участникам форума напомнили о ежегодных конкурсах «Лучший совет дома» и «Лучший двор», ставших уже традиционными на территории нашего округа. Для призеров и победителей предусмотрены денежные премии в размере от 100 до 300 тыс., которые будут направлены на поддержку и развитие социально-значимых проектов мытищинцев.

В рамках форума жители в индивидуальном порядке смогли задать интересующие их вопросы. На обращения постарались дать развернутые ответы. Темы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль.

«Хотя ТСЖ — организация, которая в основном выполняет все работы самостоятельно, у нас все равно иногда возникают вопросы, не связанные с общедомовым имуществом. В таких случаях мы обращаемся за помощью к администрации Мытищ. Одной из таких возможностей являются форумы «Управдом», где мы рассказываем о возникшей проблеме и получаем помощь», — отметил председатель ТСЖ «Колпакова-29» дома № 38 на улице Мира Владимир Ляхов.

В форуме приняли участие директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Александр Хаюров, его заместитель Станислав Карнаухов и заместитель начальника территориального отдела № 8 министерства по содержанию территорий и государственного Жилищного надзора Московской области Леонид Лобанов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.