В Мытищах состоялась выездная проверка дворовых территорий

В Мытищах в рамках партийного проекта «Городская среда» местный координатор проекта Андрей Гореликов совместно с активистами партии «Единая Россия» осуществили выездную проверку, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обсуждение комплексного благоустройства дворовой территории в 2024 году проходило по адресу г. Мытищи, улица Крупской д. 13. В ходе обсуждения был поднят вопрос о необходимости обновления игровых элементов на детских площадках, установке новых скамеек и улучшении освещения вечером. Андрей Гореликов подчеркнул важность поддержания уровня благоустройства городской среды.

«Цель данной инициативы — оценить реальное состояние детских площадок, выявить проблемы и недочёты, а также определить необходимый комплекс мер для их устранения и улучшения условий для игр и отдыха самых маленьких жителей нашего города», — сказал Андрей Гореликов.

Как сообщили участники мониторинга, осмотренная площадка угрозы здоровью детей не представляет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.