В Мытищах состоится экоакция по сбору вторсырья 10 ноября
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жил
10 ноября жителей городского округа Мытищи приглашают присоединиться к акции по сбору ненужных вещей. Все вторсырье будет отправлено на переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Организаторы мероприятия просят участников заранее дома отсортировать все вторичное сырье по фракциям. Отходы также должны быть чистыми, сухими и компактно сложенными.
Не будут приниматься:
- фломастеры/ручки;
- силиконовые браслеты;
- ткань от зонтиков;
- нейлон;
- мочалки;
- украшения.
В отдельной зоне все желающие также смогут помочь животным из приюта. Для это нужно принести:
- корм;
- миски;
- поводки;
- игрушки.
Активисты также напомнили, что на всех акциях поддержка волонтеров всегда приветствуется.
Время проведения: с 12:00 до 14:00. Место: около ТЦ «4DAILY».
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что ранее акции проходили в Химках, Домодедове, Красногорске, а также Ленинском, Одинцовском и Богородском округах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.