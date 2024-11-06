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сегодня в 17:06

В Мытищах состоится экоакция по сбору вторсырья 10 ноября

10 ноября жителей городского округа Мытищи приглашают присоединиться к акции по сбору ненужных вещей. Все вторсырье будет отправлено на переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Организаторы мероприятия просят участников заранее дома отсортировать все вторичное сырье по фракциям. Отходы также должны быть чистыми, сухими и компактно сложенными.

Не будут приниматься:

фломастеры/ручки;

силиконовые браслеты;

ткань от зонтиков;

нейлон;

мочалки;

украшения.

В отдельной зоне все желающие также смогут помочь животным из приюта. Для это нужно принести:

корм;

миски;

поводки;

игрушки.

Активисты также напомнили, что на всех акциях поддержка волонтеров всегда приветствуется.

Время проведения: с 12:00 до 14:00. Место: около ТЦ «4DAILY».

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что ранее акции проходили в Химках, Домодедове, Красногорске, а также Ленинском, Одинцовском и Богородском округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.