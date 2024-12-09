В Мытищах с сентября работает детсад «Мечтатели» в рамках народной программы ЕР

В рамках народной программы партии «Единая Россия» в сентябре этого года свои двери открыл детский сад «Мечтатели» в Мытищах. Более 200 детей вместе с родителями приняли участие в праздничном мероприятии, прошедшем в честь открытия нового образовательного учреждения, сообщает пресс-служба руководителя фракции партии «Единая Россия» Юрия Гончарука.

Детский сад «Мечтатели» — это не просто новое здание, а современный комплекс, созданный с учетом всех требований к комфорту и безопасности детей. Его проектная мощность составляет 510 мест, что делает его одним из крупнейших детских садов в Подмосковье.

Современное оборудование, яркий дизайн и функциональная мебель создают положительную атмосферу для игр и обучения. На территории детского сада расположены просторные игровые площадки, оборудованные современными игровыми комплексами, что способствует физическому развитию детей и их активному отдыху на свежем воздухе.

«Открытие детского сада «Мечтатели» — это результат целенаправленной работы местных властей в рамках Народной программы. Это еще одно подтверждение приверженности принципам социальной ответственности и заботы о будущем поколении», — сказал руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

Несмотря на обстановку в стране и мире, выполнение народной программы и реализация наказов жителей будет продолжена. Средства в бюджете страны и региона в частности на эти цели предусмотрены в полном объеме. Большая часть средств будет направлена на реализацию социальных программ. В том числе и на реализацию положений народной программы «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.