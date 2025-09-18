В Мытищах родители детей-инвалидов получили пособия на сумму свыше 7 млн рублей

Ежемесячное пособие в размере 7 901 рубля предоставляется родителям или законным представителям детей-инвалидов. Для одиноких родителей выплата назначается автоматически — проактивно. В полных семьях для получения пособия необходимо подать заявление, так как его назначение зависит от среднедушевого дохода семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В городском округе Мытищи с начала года 114 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили ежемесячные пособия на общую сумму более 7 млн рублей», — сообщил начальник соцзащиты Александр Салагаев.

Эта мера поддержки помогает семьям справляться с дополнительными расходами, связанными с уходом за детьми с инвалидностью.

Помимо финансовой поддержки, в Московской области действуют и другие меры для семей с детьми-инвалидами. Среди них — бесплатное предоставление технических средств реабилитации, консультации специалистов, а также программы медицинской, социальной и психологической реабилитации. Эти меры направлены на обеспечение всесторонней поддержки и улучшение качества жизни детей и их семей.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122, далее добавочно 6, а также в чате вопросов и ответов в Telegram «Социалка. Мытищи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.