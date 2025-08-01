В Мытищах проводится плановая санитарная обрезка сухостойных деревьев

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Лесопарковое хозяйство» проводят важные мероприятия по санитарной обрезке сухих и аварийных деревьев в городе Мытищи. Эта работа направлена на обеспечение безопасности горожан и сохранение городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Деревья, достигшие конца жизненного цикла, часто становятся источником опасности. В плохих погодных условиях засохшее дерево может упасть, создавая угрозу жизни и здоровью прохожих, повреждая автомобили и другое имущество, а также нарушая движение транспорта. Поэтому специалисты лесопаркового хозяйства тщательно следят за состоянием зеленых насаждений.

Они регулярно осматривают деревья, выявляя потенциально опасные экземпляры. На основе осмотра составляются планы по формовочной и санитарной обрезке. Жители также активно участвуют в обеспечении безопасности: через портал «Добродел» они могут сообщать о проблемных деревьях, особенно если заметили признаки аварийности.

Работы проводятся и по заявкам Государственной инспекции безопасности дорожного движения, когда требуется удалить ветви, мешающие обзору водителей. Обрезку выполняют вблизи дорожных знаков, камер видеонаблюдения и строительных площадок, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ и безопасность.

В настоящее время специалисты работают возле театра «Фест». Здесь планируется удалить несколько старых деревьев и высадить новые растения. Это позволит сохранить эстетику городского ландшафта и создать комфортные условия для зрителей и работников театра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.