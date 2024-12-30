В Мытищах проверяют точки продажи пиротехнических изделий

В Мытищах специалистами управления потребительского рынка и услуг совместно с сотрудниками полиции и ГУ МЧС России по городу Мытищи по поручению главы округа были проведены рейды по местам продажи пиротехнических изделий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе мероприятий выявлены нарушения. Так, в магазине на улице Мира, 35 выявлена незаконная торговля, которая была пресечена. Руководству торговой точки выписано предостережение.

Еще один адрес — продажа пиротехники у магазина «Декатлон» на 83-м километре МКАД. Здесь также владельцу выдано предписание о приведении торгового объекта в надлежащий вид в соответствии с правилами противопожарной безопасности.

При покупке пиротехнических изделий необходимо обращать внимание на их качество и легальность. Покупать такие товары следует только в специализированных магазинах, имеющих все необходимые разрешения и сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.