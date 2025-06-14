В Мытищах проверили качество благоустройства дворов

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив совместно с заместителем директора МКУ «Управление благоустройства г. о. Мытищи» Романом Комлевым проверили работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по нескольким адресам, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На Новомытищинском проспекте у дома 45, корп. 1-4, и у дома 47, корп. 4 проводятся работы по ремонту асфальта. Здесь планируется: замена бортового камня, обновление асфальтового покрытия — около 5000 кв. м., устройство и восстановление пешеходных дорожек.

Кроме того, выездная комиссия проинспектировала сквер на Новомытищинском проспекте, где в 2025 году запланировано благоустройство. В настоящий момент проектная документация проходит экспертизу, после чего будет объявлен конкурс на выполнение работ.

В рамках благоустройства планируется создание современных детской и спортивной площадок, а также установка освещения и ремонт пешеходных дорожек.

На Олимпийском проспекте, около дома 22, корп. 1 и четырех близлежащих МКД развернулись работы по замене асфальтового покрытия площадью около 7000 кв. м. В ходе проверки с жителями обсудили вопросы обеспечения доступа к подъездам и замены контейнерных площадок, а также организацию уклона дороги в сторону ливневой канализации.

Подобные выездные проверки будут проводиться регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.