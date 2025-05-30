В Мытищах проверили готовность пляжей к открытию летнего сезона

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова совместно с исполняющей обязанности начальника территориального управления Ольгой Бибиковой проверили готовность мест летнего отдыха у воды в деревнях Новоалександрово и Новосельцево к открытию 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание было уделено соответствию санитарным нормам, обеспечению безопасности отдыхающих и наличию необходимого оборудования для комфортного пребывания жителей. Кроме того, во время проверки обсудили вопросы по содержанию прибрежной зоны и самого пляжа.

В период летнего сезона здесь будет организовано дежурство спасателей, а также размещены информационные стенды с правилами купания и номерами телефонов экстренных служб. Кроме того, сотрудники администрации обследовали торговые точки на соответствие требованиям законодательства.

«В результате было выявлено несколько нарушений, а именно — отсутствие информационных уголков с данными о предпринимателях, неправильное оформление ценников и многое другое», — отметила Елена Владимировна.

Предпринимателям напомнили, что им необходимо уведомить Роспотребнадзор о начале своей деятельности и использовать систему «Честный знак» при продаже воды, мороженого, мяса и других товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Текущая проверка носила ознакомительный характер. В ближайшее время состоится повторный мониторинг исполнения выявленных замечаний. Подобные выездные проверки будут проводиться на регулярной основе.

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