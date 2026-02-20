В Мытищах провели урок мужества в память о герое СВО

Урок мужества «Время выбрало нас» прошел 19 февраля в мытищинском филиале МГСУ в преддверии Дня защитника Отечества. Студенты почтили память выпускника Евгения Мелкозерова, погибшего в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие посвятили выпускнику филиала Евгению Мелкозерову. С начала специальной военной операции он служил в артиллерийском дивизионе. В марте 2023 года при выполнении боевого задания военнослужащий ценой жизни спас товарищей под непрекращающимся огнем противника. За подвиг его посмертно наградили орденом Мужества.

В ноябре 2023 года в университете открыли мемориальную доску в его честь. Во время урока участники возложили к ней живые цветы.

Во встрече приняли участие мать героя Татьяна Мелкозерова, заместитель руководителя местного отделения ассоциации ветеранов СВО Валерий Калинин и действующий участник СВО, студент филиала Даниил. Они рассказали о службе, боевом братстве и поддержке, которую военнослужащим дают семья и вера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.