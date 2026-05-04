В Мытищах провели рейд против нарушений на питбайках

Профилактический рейд по безопасности дорожного движения прошел 3 мая в городском округе Мытищи. Сотрудники администрации совместно с МУ МВД «Мытищинское» и Госавтоинспекцией выявляли несовершеннолетних, управляющих питбайками на дорогах общего пользования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактические мероприятия были направлены на предотвращение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением питбайками и другой мототехникой несовершеннолетними. Такие транспортные средства предназначены для использования на специализированных трассах или в мотошколах под контролем инструктора.

В администрации напомнили, что выезд на дороги общего пользования без соответствующих навыков и разрешений может привести к серьезным последствиям. В ходе дежурства на муниципальных дорогах были выявлены нарушения. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Кроме того, с участниками дорожного движения провели профилактические беседы. Подобные рейды планируют проводить регулярно.

«Сохранение жизни жителей — одна из важнейших задач», — ранее подчеркивала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.