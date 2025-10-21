В Мытищах провели рейд по безопасности поведения на железнодорожных путях
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Волонтеры Подмосковья г. о. Мытищи провели рейд, чтобы напомнить жителям о правилах безопасного поведения на железнодорожных путях и об опасности употребления наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Особое внимание было уделено правилам поведения вблизи железнодорожных объектов. Ребята напомнили жителям простые, но жизненно важные правила:
- Безопасный переход возможен только в специально оборудованных местах.
- Нельзя игнорировать сигналы светофоров и шлагбаумов.
- Близость к движущемуся составу всегда опасна.
- Алкогольное опьянение многократно увеличивает риск трагических последствий.
Вторая часть профилактической работы была посвящена опасности запрещенных веществ, юридической ответственности за их употребление и распространение. Также пассажиров проинформировали о том, что для тех, кто столкнулся с проблемой зависимости, работают специализированные центры реабилитации и горячие линии.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.
«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.