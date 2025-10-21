В Мытищах провели рейд по безопасности поведения на железнодорожных путях

Волонтеры Подмосковья г. о. Мытищи провели рейд, чтобы напомнить жителям о правилах безопасного поведения на железнодорожных путях и об опасности употребления наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание было уделено правилам поведения вблизи железнодорожных объектов. Ребята напомнили жителям простые, но жизненно важные правила:

Безопасный переход возможен только в специально оборудованных местах.

Нельзя игнорировать сигналы светофоров и шлагбаумов.

Близость к движущемуся составу всегда опасна.

Алкогольное опьянение многократно увеличивает риск трагических последствий.

Вторая часть профилактической работы была посвящена опасности запрещенных веществ, юридической ответственности за их употребление и распространение. Также пассажиров проинформировали о том, что для тех, кто столкнулся с проблемой зависимости, работают специализированные центры реабилитации и горячие линии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.