В Мытищах провели концерт к 12-летию воссоединения Крыма

Праздничный концерт «Крым и Россия: общая судьба» прошел 18 марта в центре культуры «Подмосковье» в Мытищах в честь 12-й годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт посвятили годовщине всенародного референдума, по итогам которого Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. Организаторы напомнили, что это решение было принято 12 лет назад и стало символом единства, преемственности традиций и исторической связи поколений.

На сцене выступили бальные, народные и эстрадные танцевальные коллективы, вокальный ансамбль «Акапелла», а также солисты с патриотическими композициями. Представители общественных организаций подчеркнули значимость памятной даты для жителей округа и всей страны.

«Поздравляю с этой памятной датой! Пусть в наших сердцах всегда живет гордость за свою Родину», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Она подчеркнула важность сохранения исторической памяти и единства общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.