В Мытищах проведено 96 рейдов по незаконной торговле за 9 месяцев 2024 г

Борьба с незаконной уличной торговлей более характерна для летнего периода, когда рейды проводятся по 2-3 раза в день, но в связи с теплой погодой не потеряла актуальности и осенью, к тому же, в разгаре сезон арбузов и дынь. Торговцы пытаются «вычислять» время проверок, меняют места дислокации, организуют продажу прямо «с колес». Но в управлении оперативно реагируют на ситуацию, как пример — недавний рейд возле железнодорожной станции, когда торговля велась с фуры. Было изъято порядка 4 тонн бахчевых, а автоинспекторы привлекли водителя к ответственности за неправильную парковку и другие нарушения.

За 9 месяцев 2024 года проведено 96 рейдов по несанкционированной торговле управление взаимодействует с правоохранительными органами, чтобы нарушители несли реальное наказание. В частности, пятерых незаконных предпринимателей отправили под арест на 10-15 суток, двое — депортированы. Таким образом, параллельно удается выявить и нарушителей миграционного законодательства.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила особую важность рейдов в сфере несанкционированной торговли спиртным, как и в случае с бахчевыми и сельхозпродукцией неизвестного происхождения, ведь речь идет о потенциальной угрозе здоровью людей.

«Наши жители должны понимать, что безопасная продукция — только в законных торговых объектах, там, где есть в наличии все сертификаты соответствия требованиям действующего законодательства», — подчеркнула Купецкая.

Наведение порядка в сфере торговли будет продолжено, мытищинцы могут внести свой вклад в эту работу. О нарушениях можно сообщать в управление потребительского рынка и услуг по адресу: г. о. Мытищи, Новомытищинский проспект, 30. Телефон: 8 495 581-13-48. Электронная почта: potrebrinok2012@yandex.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.