В Мытищах прошло пленарное заседание муниципальной Общественной палаты

В администрации городского округа Мытищи 17 сентября прошло пленарное заседание муниципальной Общественной палаты. Перед участниками встречи выступила начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора в г. о. Мытищи управления Роспотребнадзора Мария Кирдяева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Она рассказала о требованиях к паркам, мониторинге и контроле акарицидных обработок в зеленых зонах, организации надзора за объектами мелкорозничной и стационарной торговли, а также алгоритме действий при укусе клеща. Жители задавали вопросы о проверке воды на питьевую пригодность, работе с заявителями, создании дополнительных санитарных зон в парках, о заболеваниях, распространяемых клещами на территории округа, местах проведения и стоимости проверки клеща на заражение.

О развитии здравоохранения в округе рассказала главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич. Она представила отчет о работе, рассказала о маршрутизации пациентов, подробно остановилась на телемедицинских консультациях, а также на информировании жителей посредством сайта и тг-канала МОКБ. В завершение доклада ответила на вопросы общественников, среди которых выдача направлений, привлечение профильных специалистов, работа детской травматологии, предстоящее строительство нового медицинского комплекса.

О том, как работает скорая помощь, каковы нормативы прибытия бригады и чем скорая помощь отличается от неотложной рассказала заведующая Мытищинской подстанцией скорой помощи Мария Саввина.

В завершение встречи о проделанной работе отчитались комиссии по развитию физической культуры и спорта, патриотическому воспитанию, образованию и делам молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.