В Мытищах прошло открытие дома «Движения Первых»

28 января в Российском университете кооперации состоялось открытие дома «Первых» Подмосковья — пространства для работы региональной команды «Движения Первых». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Гостями события стали первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова, заместитель министра образования региона Лариса Сулима, заместитель главы городского округа Мытищи Ирина Ваврик, ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева и ветеран боевых действий, участник СВО, наставник «Первых» — Андрей Мельниченко из Коломны.

«Сегодня «Первые» Подмосковья обрели красивый, уютный Дом. Очень приятно, что именно Российский университет кооперации стал тем социальным партнером, который поддержал идею министерств Московской области и стал точкой притяжения детей и молодежи. Мы надеемся, что в этом теплом и уютном доме вы сможете собираться, придумывать интересные проекты, обсуждать идеи, проводить множество мероприятий, которые сделают вас еще счастливее», — отметила Лариса Сулима.

В рамках торжества Ольга Гребенщикова вручила ректору университета Алсу Набиевой благодарственное письмо от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева за добросовестный труд и высокий профессионализм. Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Российским университетом кооперации и региональным отделением «Движения Первых».

После официальной части гости посетили музей, посвященный истории университета. Кроме того, в рамках «Классной встречи» активисты пообщались с ветераном боевых действий Андреем Мельниченко, который рассказал о своем жизненном пути и значении наставничества в современном обществе.

Для участников мероприятия была подготовлена насыщенная программа. Более 200 активистов прошли мастер-классы по изготовлению открыток ко Дню защитника Отечества, написали письма военнослужащим, находящимся в зоне СВО, и приняли участие в тематических дискуссиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.