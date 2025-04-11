В ра​мках патриотической программы «Успех V единстве поколений», которую инициировала партия «Единая Россия», уделяется внимание укреплению связи между представителями разных поколений через сохранение исторического наследия и воспитание патриотизма у молодежи, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Сергей Калинов, активист партии и секретарь первичного отделения № 48, организовал экскурсию в Музей Победы на Поклонной горе. Это событие стало важным, так как оно позволило участникам глубже погрузиться в историю Великой Отечественной войны, осознать величие подвига предков и понять, как важно сохранять мир.

Экспозиция музея впечатляет своим разнообразием: от диорам, воссоздающих ключевые сражения, до личных вещей солдат и интерактивных экспонатов, рассказывающих о жизни людей в военное время.

«Такие инициативы помогают формировать у молодого поколения чувство гордости за свою страну и уважение к ее героическому прошлому», — отметил Сергей Калинов.

Проект «Успех V единстве поколений» продолжает развиваться, привлекая всё больше участников и расширяя географию своих мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.