В Мытищах прошли соревнования юных пожарных

За звание сильнейших на муниципальном этапе конкурса «Дружина юных пожарных», организовали который МЧС совместно с Мытищинским ВДПО, боролись команды из школ № 3, 9 и 12, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Конкурс очень любят наши школьники, потому что они проверяют свои навыки и выносливость. Также с его помощью дети узнают больше о пожарной безопасности», — рассказала инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи Ольга Хлопова.

Испытания юных пожарных включали в себя несколько этапов: «Смотр строя и песни», «Конкурс агитбригад», «Пожарные узлы». В заключительной эстафете ребятам нужно было преодолеть полосу препятствий, пробежать 100 метров с пожарным стволом, провести боевое развертывание, облачиться в боевую одежду и потушить пламя огнетушителем.

Ольга Хлопова отметила, что в перерывах между конкурсными этапами участников накормили ароматной гречневой кашей, приготовленной в полевой кухне.

Первое место в смотре-конкурсе заняла дружина из школы № 12 «Горячая 10ка», вторыми стали «Огнеупорные» из школы № 9, на третьем месте — «Молодая гвардия» из школы № 3. Ребятам вручили медали, кубки, а также грамоты, которые школьники смогут подшить себе в портфолио — оно станет полезным дополнением для поступления в колледж или институт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.