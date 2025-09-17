В Мытищах прошла выездная администрация

Ставшая традиционной встреча с жителями в форме выездной администрации прошла 16 сентября в городском округе Мытищи в микрорайоне № 25А, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во втором корпусе школы № 14 прием населения вели глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, сотрудники администрации, депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков, депутаты совета депутатов г. о. Мытищи, нотариусы, представители ресурсоснабжающих организаций и Общественной палаты.

«Мы постарались подробно ответить на все поступившие обращения. Вопросы, которые нуждаются в дополнительном изучении, взяты на контроль соответствующими профильными ведомствами», — сказала Юлия Купецкая.

Самыми актуальными для мытищинцев стали вопросы: оказания гуманитарной помощи и социальной поддержки участников СВО, содержания МКД, ремонта дорог, благоустройства территорий, земельно-имущественные, капитального ремонта МКД.

Подобные встречи проводятся администрацией городского округа Мытищи на регулярной основе. Дата и место проведения следующей встречи будут анонсированы на официальных ресурсах администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.