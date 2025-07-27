В Мытищах прошла встреча с жителями поселка пансионата Клязьминского водохранилища

На территории туристического поселка пансионата Клязьминского водохранилища прошла встреча с жителями, которую провел директор территориального управления «Пироговский» Александр Громов. В обсуждении вопросов этого населенного пункта также приняли участие специалисты управления благоустройства администрации округа, управляющей компании и предприятия «Лесопарковое хозяйство», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла в активном взаимодействии, все смогли высказать свое мнение.

Основными темами стали вопросы освещения территории, качества дорог и тротуаров, дополнительного озеленения и улучшения инфраструктуры поселка. Все вопросы взяты на контроль.

Встреча продемонстрировала приверженность руководства к открытому диалогу, заинтересованность в учете мнения населения и стремление к решению проблем, возникающих перед местным сообществом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.