В Мытищах прошла встреча с жителями мкр Дружба

В Мытищах прошла встреча с жителями микрорайона Дружба, сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

Небольшой уютный квартал на улице Герцена в микрорайоне Дружба выглядит весьма ухоженно и благополучно, но у местных жителей были свои проблемы и вопросы, которые озвучили на встрече. Ее провел заместитель главы городского округа Мытищи Иваном Яськив.

«Люди обратились по вопросу ограждающих конструкций на территории благоустройства непосредственно под окнами домов. Также обсудили тему содержания подъездов и использованию домового имущества. Много общих вопросов, которые везде встречаются. Все они решаемы в рамках текущего содержания», — поделился Иван Яськив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.