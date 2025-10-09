В Мытищах прошла Всероссийская контрольная «Выходи решать»

Мытищинский офис МФЦ в ТЦ 4Daily стал одной из очных площадок нашего округа, где желающие писали Всероссийскую контрольную «Выходи решать» по 6 предметам. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Наибольший интерес она вызвала у ребят 8-10 классов из гимназии № 33, школ № 8 и № 32 городского округа, причем самыми востребованными предметами стали физика, математика и информатика.

Около полутысячи человек приняли участие в контрольной работе, главная цель которой — стимулирование интереса к науке и образованию в России.

По словам директора центра «Мои документы» Юлии Сычевой, ученики, показавшие выдающиеся результаты, могут претендовать на льготы при поступлении в Заочную физико-техническую школу Московского физико-технического института.

Результаты контрольной будут опубликованы 15–19 октября на платформе AllCups. Там же в личных кабинетах участники найдут свои цифровые сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.