В Мытищах прошла открытая военно-патриотическая игра «Юнармейская Искорка»

Более 600 юных патриотов со всего Подмосковья приехали в наш гостеприимный округ, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества, знания и умения. В этот раз к игре присоединились ребята из Тверской области,

В соревнованиях приняли участие 63 команды. Юнармейцы показали свои умения в смотре строя и песни, на полосе препятствий, в имитационной стрельбе из автомата Калашникова, конкурсах «Связь», «Воинские звания ВС РФ» и «Международные сигналы „Земля-Воздух“, ответили на вопросы викторины „Героические страницы Великой Отечественной войны“. Соревнования проходили в несколько этапов, каждый из которых проверял различные аспекты подготовки юнармейцев. Такое мероприятие служит отличным примером того, как важно воспитывать молодежь в духе патриотизма и уважения к традициям. Оно объединяет детей и подростков, учит их ценить дружбу, взаимовыручку и стремление к самосовершенствованию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.