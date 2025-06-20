В Мытищах прошла лекция солистки струнного ансамбля «Серенада»

В Мытищах руководитель народного вокально-эстрадного коллектива «Коллаж», солистка струнного ансамбля «Серенада» и лауреат областных и международных вокальных конкурсов Анна Гордиенко выступила в Центральной библиотеке им. Дмитрия Кедрина с авторской лекцией «Музыкальный детектив», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовали любители искусства и все, кто интересуется миром музыки.

В первой части лекции гости посмотрели видеозапись концерта аргентинского композитора Астора Пьяцоллы «Adiós Nonino» в исполнении голландского оркестра. Во второй части слушатели познакомились с творчеством австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. В рамках лекции Анна Гордиенко рассказала о творчестве композитора и личном вкладе пианистки Марины Юдиной в музыкальную историю советской России.

В заключение посетители послушали концерт № 23 Вольфганга Амадея Моцарта. Они выразили надежду, что подобные мероприятия в «кедринке» еще непременно состоятся.

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