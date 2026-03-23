В Мытищах прошла инженерная олимпиада для 800 школьников

Седьмая школьная инженерная олимпиада прошла 21 марта в лицее №34 в Мытищах. В соревнованиях приняли участие около 800 учеников из Мытищ, Ступина, Реутова и Королева. Мероприятие организовали управление образования округа и Ассоциация учителей математики Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инженерная олимпиада объединила школьников, увлеченных техникой и наукой. Ее цель — раскрыть творческие способности участников, развить интерес к техническим дисциплинам и показать значимость инженерных знаний в повседневной жизни. Организаторы также стремятся мотивировать молодежь к получению инженерного образования.

Мероприятие традиционно проходит на базе лицея №34. Олимпиада построена по принципу технических соревнований, которые проводят высшие учебные заведения, что позволяет школьникам попробовать свои силы в формате, приближенном к студенческому.

Участники выполняли задания по математике, физике, черчению и информатике. Все задачи соответствовали школьной программе и были направлены на развитие инженерного мышления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.