сегодня в 18:54

В Мытищах прошла акция по очистке лесной территории

В Дмитровском лесничестве прошла экологическая акция «Чистый лес» по уборке валежной древесины и мусора, организованная в городском округе Мытищи во второй раз по инициативе Московской областной думы и при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В мероприятии приняли участие около 50 человек: сотрудники Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес», представители Московской областной Думы и администрации городского округа Мытищи, волонтеры и местные жители.

В результате совместной работы на площади 5 га лесного фонда собрано 8 кубометров бытового мусора и складировано 20 кубометров валежной древесины.

Место проведения акции было выбрано неслучайно. Здесь находится часовня Петра и Павла, а также купель и родник, где мытищинцы и гости округа любят гулять и проводить свое время.

Благодаря «Чистому лесу», который проводится в Подмосковье уже второй год, лесничие привлекают внимание граждан к важности соблюдения мер санитарной и противопожарной безопасности в лесах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.