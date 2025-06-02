В Мытищах прошел велопробег в честь юбилея Победы ВОВ

Участников заезда приветствовал начальник управления физической культуры и спорта Дмитрий Герман, пожелавший всем хорошего времяпрепровождения. Преодоление такого расстояния, считают специалисты, вполне комфортно для велосипедистов любого уровня подготовки, тем более это не соревнования. Около 150 участников передвигались в достаточно спокойном темпе и просто получали удовольствие от проведенного времени.

Перед стартом разминку для них провела мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Ольга Грачева. А затем состоялся флешмоб, в рамках которого спортсмены развернули огромную георгиевскую ленточку. На стартовой площадке, расположенной на улице Благовещенской, кроме выступлений творческих коллективов гостей спортивного праздника также ждала небольшая выставка пожарных автомобилей, а сотрудники МЧС проводили мастер-класс для самых юных велосипедистов по обращению с огнетушителями и пожарным оборудованием. А еще дети смогли прокатиться на квадроциклах. Ну, а после заезда всех ждала полевая кухня с традиционной гречневой кашей и чаем.

Как отметили участники велопробега, такие совместные мероприятия и выезды на велосипедах дают как взрослым, так и детям, огромный позитив.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.