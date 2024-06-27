В Мытищах прошел урок по компьютерной грамотности для активных долголетов

В рамках партийного проекта «Старшее поколение» в клубе «Активное долголетие» Мытищ прошел урок по компьютерной грамотности. Участие в этом мероприятии приняли люди пожилого возраста, которые решили освоить новые технологии и улучшить свои знания в области компьютеров и интернета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук подчеркнул, что для лиц старшего поколения приобретенные навыки в области компьютерной грамотности являются важным шагом на пути к социальной адаптации и полноценной жизни в современном мире. Он также отметил, что освоение компьютерных технологий поможет людям старшего возраста быть более информированными, общаться с друзьями и близкими через социальные сети, получать доступ к новостям и развлекательным материалам в интернете.

На уроке по компьютерной грамотности участники изучали основные функции компьютера, работу с электронной почтой, поиск информации в интернете, использование социальных сетей и многое другое. Преподаватель обучал слушателей шаг за шагом, помогая им преодолевать возможные трудности и страхи перед новыми технологиями.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.