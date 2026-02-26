В Мытищах прошел слет учителей года Подмосковья

Слет участников областного конкурса «Учитель года Подмосковья» прошел 26 февраля в школе № 36 «Новые горизонты» в городском округе Мытищи. Педагоги обсудили подготовку к новому этапу конкурса и обменялись профессиональным опытом, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Слет проводится ежегодно для развития конкурсного движения, распространения опыта лучших учителей региона и расширения профессиональных контактов. В этом году мероприятие объединило победителей и лауреатов разных лет, а также будущих участников конкурса.

На торжественном открытии состоялась передача символа конкурса — фарфорового пеликана. Победитель 2024 года, учитель физики из Реутова Юрий Уробушкин передал его победителю 2025 года, учителю математики из Луховиц Андрею Феофанову.

В рамках программы прошел семинар для участников конкурса 2026 года, где обсудили вопросы подготовки к испытаниям. Для молодых специалистов организовали школу молодого учителя. Участники также посетили более 30 открытых мероприятий — мастер-классы, уроки, мастерские и творческие лаборатории.

Первый и второй туры областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026» состоятся с 5 по 10 апреля на базе Губернского колледжа и парк-отеля «Воздвиженское» в Серпухове. Заявки на участие подали 56 учителей общеобразовательных организаций Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.