В Мытищах прошел первый кубок по деловым играм среди школ

Первый Кубок городского округа Мытищи по интеллектуально-деловым играм для девятиклассников прошел 25 марта в лицее №34. В соревнованиях участвовали команды из 14 школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир состоял из двух блоков. Первый прошел в формате игры «Что? Где? Когда?», второй был посвящен моделированию реальных предпринимательских ситуаций. Участники работали в условиях дефицита времени, вели переговоры, торговались и выстраивали взаимодействие внутри команд.

Доктор экономических наук, проректор Российского нового университета Дмитрий Аширов отметил, что мероприятие проводится впервые при поддержке колледжей.

«Среди партнеров — Колледж предпринимательства №11, Колледж бизнес-технологий, Международный колледж бизнеса-дизайна, а также сам РосНОУ. Участие в этих играх предоставляет корпоративную скидку на обучение и поступление в колледжи, что делает мероприятие своего рода профориентационным. Современные работодатели все больше ценят не только академические знания, но и навыки, развиваемые в подобных соревнованиях, поскольку рынок труда и методы подбора персонала стремительно меняются», — уточнил Дмитрий Анатольевич.

Победителем первого тура стала команда «Зенит» из Марфинской школы. Во втором туре лучшей признали команду «Краснодар» из школы №12 — она же завоевала общий Кубок.

В индивидуальном зачете по итогам двух игр лидировали Залина Абдулиаева и Даниил Назаров. Они набрали наибольшее количество баллов, продемонстрировали креативность и быструю реакцию.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.