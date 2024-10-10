В Мытищах прошел окружной форум для волонтеров

Окружной форум для волонтеров прошел в Мытищах. В нем приняли участие 165 человек со всего Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского окурга.

На семинаре «Планы развития добровольчества на 2025 год» ребята обсудили программы страхования активистов, вопросы формирования в регионе волонтерских центров по подготовке к празднованию 80-й годовщины Великой Победы, а также организацию работы добровольцев на голосовании за объекты благоустройства в следующем году.

Спикер второго семинара Елена Черненко рассказала о технологии подготовки добровольческих мероприятий: распределении обязанностей; составлении бюджета; поиске площадок; организации информационной кампании.

Кроме того, ребята представили свои идеи по развитию волонтерского движения на следующий год и поучаствовали в мастер-классе по работе со СМИ.

«В этот раз мы пригласили руководителей и активистов волонтерских ячеек, представителей молодежки. Ребята проводят много совместных мероприятий, работают плечом к плечу. Поэтому мы решили, что будет здорово, чтобы лидеры из разных городов со всего Подмосковья встретились, обменялись опытом и идеями, получили новые знания. До конца года проведем еще 4 таких форума», — отметила Руководитель МИМП Подмосковья Екатерина Швелидзе.

В конце встречи прошел круглый стол с руководителями ресурсных центров и Добро.Центров, в которых благотворительные и гражданские инициативы получают поддержку и развитие. В Подмосковье открыто 17 центров и еще 7 начнут работу до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.