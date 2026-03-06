сегодня в 18:51

В Мытищах прошел концерт к Международному женскому дню

Праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню, состоялся 4 марта в центре культуры «Подмосковье» в микрорайоне Пироговский городского округа Мытищи. Творческие коллективы подготовили танцевальные и вокальные номера, а глава округа Юлия Купецкая поздравила жительниц с наступающим праздником, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие объединило жительниц микрорайона Пироговский и гостей округа. Концертная программа была посвящена Международному женскому дню и включала выступления творческих коллективов центра культуры «Подмосковье». Артисты представили зрителям танцевальные и вокальные номера, а также теплые поздравления со сцены.

На сцене выступили Алексей Тихонов и образцовый коллектив бального танца «Грация», ансамбль эстрадного танца «Олирия», воспитанники школы № 19 дошкольного отделения «Березка», хореографический ансамбль «Подмосковье» и другие участники. Каждый коллектив подготовил отдельный номер, создавая атмосферу весеннего праздника и благодарности женщинам.

С поздравлением к собравшимся обратилась глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

«Дорогие девушки, женщины, бабушки! Пусть ваши глаза всегда сияют от счастья, в душе цветет весна, близкие окружают теплом и заботой. Мечтайте, любите и радуйте окружающих своей красотой», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В завершение концерта всем гостям вручили цветы от главы округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.