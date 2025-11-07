В Мытищах прошел фестиваль «Дружбы народов»

Кроме того, руководители национально-культурных автономий и конфессий городского округа Мытищи совместно с представителями руководства администрации и общественных организаций в дружеской обстановке за чашкой чая обсудили актуальные вопросы.

Мероприятие было организовано общественной палатой городского округа Мытищи при поддержке администрации и совета депутатов.

В творческой части фестиваля коллективы в национальных костюмах продемонстрировали богатство традиционных танцев и песен народов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.