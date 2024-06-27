В Мытищах пройдет заключительный XVI этап спартакиады трудящихся

В Мытищах в парке Мира на стадионе пляжных видов спорта состоится заключительный XVI этап спартакиады трудящихся сезона 2023–2024 гг. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пляжный футбол среди команд мытищинских предприятий. Данное мероприятие проходит уже не первый раз на территории округа. С сентября 2023 г прошло много этапов таких как: полоса препятствий, мини-футбол, волейбол, картинг, бильярд, лыжные гонки, настольный теннис, скалолазание, плавание, легкоатлетическая эстафета, городошный спорт, петанк, дартс, стритбол, пляжный волейбол и вот уже совсем скоро пройдут соревнования по пляжному футболу.

Участие в спартакиаде принимают сотрудники, работающие на мытищинских предприятиях, возрастная категория 18 +. Спартакиада трудящихся проводится без взносов, участие команд в этапах бесплатное.

Пляжный футбол станет заключительным XVI этапом спартакиады трудящихся. Место проведения: стадион пляжных видов спорта; 11.00.

Состав команд: мужчины 8 человек, формат 4+1 (3 запасных).

На день физкультурника будут подведены итоги общего зачета спартакиады трудящихся сезона 2023/2024, команды, занявшие 1, 2, и 3 места будут награждены кубками, также команде победителю будет вручен переходящий кубок «Победитель Спартакиады г. о. Мытищи» с нанесением гравировки: наименование организации и сезона.

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