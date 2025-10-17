В Мытищах пройдет экологическая акция «Экодень»

сегодня в 19:54

Жителей Мытищ приглашают к участию в акции «Экодень», которая состоится 18 октября с 11.00 до 14.00 в Экобазаре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники смогут принести игрушки, книги, комнатные растения, украшения и работающую электронику, а взамен выбрать понравившиеся предметы из принесенного другими людьми.

Также на площадке будет организован пункт приема сложных отходов, куда можно сдать такие материалы как:

пластиковые яйца от киндер-сюрпризов;

банковские карты;

блистеры от таблеток;

чеки;

мелкую электронику.

Для юных гостей подготовили увлекательные творческие мастер-классы, веселую анимацию, аквагрим и сладкий сюрприз — сладкую вату. Взрослых гостей ждет музыкальная викторина «ЭкоПесня», где можно будет проверить свои знания об экологии в увлекательной игровой форме.

Для справки. Экобазар, бульвар Ветеранов, стр. 2, 2-й этаж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.