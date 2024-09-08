В Мытищах прошел финальный день голосования на выборах депутатов Совета

Мытищинцы, которые принимали участие в голосовании, демонстрировали свою готовность принимать ответственность за свое будущее и будущее своего округа.

Участие в выборах — это не просто право, но и обязанность каждого гражданина, который заботится о своем округе и хочет видеть его процветающим и развивающимся.

«Принимая участие в голосовании, мы доказываем, что готовы принимать активное участие в жизни общества и бороться за свои права и интересы», — прокомментировала жительница городского округа Мытищи Светлана Д.

На территории городского округа Мытищи работал 101 избирательный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.