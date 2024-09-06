В Мытищах проголосовал секретарь первичного отделения № 48 Сергей Калинов

«Развитие нашего города зависит от нас самих — только мы можем решить, каким мы хотим видеть городской округ Мытищи в ближайшие годы. Поэтому я призываю всех жителей принять участие в выборах, прийти на свои избирательные участки и сделать свой выбор», — сказал Сергей Калинов.

Сведения о кандидатах можно найти по ссылке или на ЦИК.РФ.

Выборы продлятся три дня — с 6 по 8 сентября. Все это время избиратели смогут проголосовать не только очно, но и дистанционно.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно. Отдать свой голос можно на избирательных участках, на дому или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Воробьев также заявил, что ДЭГ позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.