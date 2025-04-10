В Мытищах продолжают совершать Добрые дела

В городском округе Мытищи депутат от партии «Единая Россия» Григорий Шаповалов совместно с Мытищинскими казаками и активистами «Молодой Гвардии» совершили Доброе дело, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для нужд Мытищинской областной клинической больницы они передали 900 коробок медицинских расходных материалов. Это поможет нашим врачам эффективнее справляться с повседневной нагрузкой и экстренными ситуациями.

«Благодарю всех, кто не остается в стороне! Отрадно видеть, что наша молодежь включена в волонтерскую деятельность и совершает добрые поступки не на словах, а на деле!» — сказал Григорий Шаповалов.

Подобные инициативы вдохновляют и призывают всех жителей Мытищ к проявлению социальной ответственности и оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. Вместе мы можем сделать Мытищи еще более комфортным и благополучным для жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.