В Мытищах продолжается контроль за продажей алкоголя в жилых районах

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи совместно с полицией провели рейды по торговым точкам, расположенным в зонах, где продажа алкоголя запрещена. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 сентября вступили в силу новые правила, согласно которым запрещена продажа алкоголя в магазинах, чьи входы расположены ближе 30 м от дороги.

В ходе нескольких выездов было проверено 20 магазинов, 8 из которых были привлечены к административной ответственности, 11 — добровольно прекратили реализацию спиртного после ранее выданных требований, 1 магазин не выполнил требования, магазин был закрыт. В ближайшее время эту торговую точку проверят дополнительно.

Среди нарушителей оказались:

Магазин «Пивная № 1» на улице Юбилейной, д. 6

Магазин «Вкусно» на улице Юбилейной, д. 24А

Минимаркет на улице Борисовке, д. 2

Минимаркет на улице Борисовке, д. 4

Магазин «Место Пиvо» на улице Астрахова, д. 14А

Магазин «Продукты» на улице Астрахова, д. 7

Магазин «Авокадо» на проспекте Астрахова, д. 1

Магазин «Продукты» на улице Колпакова, д. 34Б

Проверка торговых объектов на территории округа продолжится.

Всего под новые ограничения в Мытищах попали 79 магазинов. По состоянию на 1 октября проверено 43 магазина, из которых 28 торговых точек уже прекратили продажу спиртного, 9 — привлечены к административной ответственности, по 6 организациям для привлечения к административной ответственности информация направлена в полицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступили в силу с 1 сентября.