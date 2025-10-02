В Мытищах продолжается контроль за продажей алкоголя в жилых районах
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи совместно с полицией провели рейды по торговым точкам, расположенным в зонах, где продажа алкоголя запрещена. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
С 1 сентября вступили в силу новые правила, согласно которым запрещена продажа алкоголя в магазинах, чьи входы расположены ближе 30 м от дороги.
В ходе нескольких выездов было проверено 20 магазинов, 8 из которых были привлечены к административной ответственности, 11 — добровольно прекратили реализацию спиртного после ранее выданных требований, 1 магазин не выполнил требования, магазин был закрыт. В ближайшее время эту торговую точку проверят дополнительно.
Среди нарушителей оказались:
- Магазин «Пивная № 1» на улице Юбилейной, д. 6
- Магазин «Вкусно» на улице Юбилейной, д. 24А
- Минимаркет на улице Борисовке, д. 2
- Минимаркет на улице Борисовке, д. 4
- Магазин «Место Пиvо» на улице Астрахова, д. 14А
- Магазин «Продукты» на улице Астрахова, д. 7
- Магазин «Авокадо» на проспекте Астрахова, д. 1
- Магазин «Продукты» на улице Колпакова, д. 34Б
Проверка торговых объектов на территории округа продолжится.
Всего под новые ограничения в Мытищах попали 79 магазинов. По состоянию на 1 октября проверено 43 магазина, из которых 28 торговых точек уже прекратили продажу спиртного, 9 — привлечены к административной ответственности, по 6 организациям для привлечения к административной ответственности информация направлена в полицию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.
«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.
Новые правила вступили в силу с 1 сентября.