В Мытищах продолжается еженедельный обход территорий на предмет благоустройства

Заместители главы городского округа Мытищи следят за благоустройством. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

На этой неделе основными темами, которые волновали жителей стали: Вывоз мусора, бетонирование столба наружного освещения, благоустройство пешеходной дорожки, замена плиточного покрытия, опиловка сухостоя, уборка подъездов, покос травы.

Все обращения зафиксированы и взяты в работу профильными специалистами. Следующая встреча состоится 27 июня. Анонсы обходов с адресами и временем выездных проверок вы сможете найти на официальных страницах администрации округа.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.