В Мытищах продавцы вернули деньги после проверки администрации

Сотрудники администрации городского округа Мытищи и полиции 23 марта проверили магазин на Олимпийском проспекте после жалобы жительницы на отказ вернуть деньги за товар. После вмешательства контролирующих органов покупательнице вернули средства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поводом для проверки стало обращение местной жительницы Юлии Кульковой. По ее словам, неизвестная женщина пригласила ее мать в магазин якобы для помощи в выборе одежды для бабушки. В торговой точке продавцы начали настойчиво уговаривать пожилую покупательницу приобрести куртку.

«Этим же вечером мама решила вернуть ее, но деньги ей возвращать отказались, сославшись на то, что надо писать заявление и в течение двух недель они вернут», — рассказала Юлия Кулькова.

После подачи заявления семье также отказали в возврате средств.

Перед приездом представителей администрации и полиции на двери магазина появилась вывеска «закрыто». Доступ в помещение обеспечили сотрудники правоохранительных органов.

Начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи Елена Подмаркова отметила, что у предпринимателей были оформлены необходимые документы, зарегистрировано ООО и оборудован уголок потребителя.

Несмотря на это, отказ вернуть деньги нарушал закон «О защите прав потребителей». После вмешательства администрации и полиции средства были возвращены покупательнице, а сотрудникам магазина разъяснили требования законодательства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.