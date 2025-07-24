В Мытищах пресекли незаконную свалку и стоянку техники через суд

Мытищинский городской суд удовлетворил исковое заявление администрации городского округа Мытищи о прекращении использования земельного участка в деревне Пирогово в связи с нарушением вида разрешенного использования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате проверки, проведенной представителями администрации, на территории участка была выявлена незаконная свалка из строительных отходов и тротуарной плитки на деревянных паллетах, поэтому в разбирательстве также участвовали представители Министерства экологии и природопользования Московской области. Кроме того, сам участок оказался заасфальтированным и использовался как стоянка строительной техники.

Данные факты явились основанием для подачи искового заявления, так как участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства.

Несмотря на доводы владельца, приведенные в ходе судебного разбирательства, о том, что осмотр территории был проведен без его присутствия, суд поддержал позицию администрации г.о Мытищи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.

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