В Мытищах пресекли незаконную продажу алкоголя в магазине и баре

Сотрудники администрации Мытищ и полиции 20 октября выявили нарушения правил продажи алкоголя в деревнях Пирогово и Бородино. Предпринимателей привлекли к административной ответственности, товар изъяли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Мытищи совместно с МУ МВД России «Мытищинское» 20 октября проверили соблюдение законодательства о реализации алкоголя, в том числе правил его розничной продажи в многоквартирных домах.

В нестационарном магазине «Разливное пиво» в деревне Пирогово на улице Центральной, д. 91, выявили продажу алкогольной продукции. Федеральное законодательство запрещает торговлю алкоголем в таких объектах.

Еще одно нарушение обнаружили в баре «Картель» в деревне Бородино на улице Малой Бородинской, д. 1, корп. 2. Вход в заведение расположен со стороны двора, что по региональному законодательству влечет запрет на продажу алкоголя.

Индивидуальных предпринимателей привлекли к административной ответственности. Спиртосодержащий товар изъяли и передали на ответственное хранение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.