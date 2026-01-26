В Мытищах прекратят работу опасного для экологии производственного комплекса

Министерство экологии и природопользования Московской области поддержит в суде иск администрации Мытищ о прекращении нецелевого использования земель и деятельности, представляющей экологическую угрозу, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области намерено поддержать в суде иск администрации Мытищ о прекращении нецелевого использования земельного участка и деятельности, которая может нанести вред окружающей среде. Ответчиками по делу выступают совхоз имени Тимирязева и компания «Нектон СИА», осуществляющая на участке хранение, розлив и продажу горюче-смазочных материалов.

Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, однако на нем ведется производственная и торговая деятельность, связанная с нефтехимией. Это создает риск загрязнения почвы и нарушает требования к использованию сельхозземель.

Ранее компаниям уже направлялось предостережение о недопустимости нарушений, однако проверка администрации Мытищ выявила, что нарушения продолжаются. В иске администрация требует прекратить нецелевое и опасное использование участка, а также освободить его от емкостей с техническими жидкостями, горюче-смазочными материалами и другими продуктами нефтехимии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.